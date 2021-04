Udinese-Torino | Belotti | “Vittoria non facile | ci aspettano tante battaglie Gol? Felice | ma una cosa è più importante”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il capitano granata, Andrea.A margine del successo esterno della Dacia Arena contro l', l'attaccante del, Andrea, autore delsu calcio di rigore, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il triplice fischio che ha decretato la conquista di punti preziosi per la compagine granata di Davide Nicola. Di seguito le dichiarazioni del "Gallo"."L’atteggiamento deve essere quello che si è visto sia oggi che contro la Juve. Vincere non è stato, l’è una squadra fisica e con giocatori importanti. E’ stata una bella battaglia e sappiamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo affrontare. Ci siamo preparati per questo. Il dialogo con Sanabria a fine ...

Gazzetta_it : Gol! Udinese - Torino 0-1, rete di Belotti A. (TOR) - SkySport : UDINESE-TORINO 0-1 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (61') ?? - MatteoPedrosi : ?????? #UdineseTorino 0-1: decide il rigore di Belotti. Vittoria fondamentale per il Toro nella corsa-salvezza. Si re… - marinabeccuti : Le pagelle di Udinese-Torino: il “Gallo” è tornato a cantare e ha regalato la Vittoria. Un’uscita sbagliata di Mili… - Torinogranatait : Le pagelle di Udinese-Torino: il “Gallo” è tornato a cantare e ha regalato la Vittoria. Un’uscita sbagliata di Mili… -

Commenta per primo0 - 1 Milinkovic - Savic 6 : attento sulle conclusioni dalla distanza di De Paul. Nella ripresa è bravo a bloccare a terra il destro di Forestieri. Izzo 6,5 : una certezza per la ...Commenta per primo0 - 1 Musso 6 : praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore calciato da Belotti. Becao 6 : non soffre la fisicità degli attaccanti granata. Nel finale di gara si fa ...Luca Gotti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro il Torino. Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese.Importante vittoria del Torino, la squadra granata ha espugnato il campo dell'Udinese e conquistato tre punti importanti per la corsa alla salvezza. Vittoria di enorme importanza per il Torino che ...