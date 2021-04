Scudetto donne: Conegliano piega Scandicci, è la prima finalista (Di sabato 10 aprile 2021) Scandicci - Conegliano 0 - 3 (23 - 25, 19 - 25, 15 - 25) — Benvenuti sul pianeta Imoco. Un pianeta dove ci abitano delle autentiche marziane che danno spettacolo in giro per l'Italia e per il mondo. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021)0 - 3 (23 - 25, 19 - 25, 15 - 25) — Benvenuti sul pianeta Imoco. Un pianeta dove ci abitano delle autentiche marziane che danno spettacolo in giro per l'Italia e per il mondo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto donne Scudetto donne: Conegliano piega Scandicci, è la prima finalista Contro Scandicci arriva un altro 3 - 0 che porta la serie di successi consecutivi di Conegliano a 61 e soprattutto spedisce le Santarelli - girls dritte dritte alla finale scudetto. Non avendo niente ...

Scudetto donne: Conegliano piega Scandicci, è la prima finalista

La Gazzetta dello Sport

Contro Scandicci arriva un altro 3-0 che porta la serie di successi consecutivi di Conegliano a 61 e soprattutto spedisce le Santarelli-girls dritte dritte alla finale scudetto. Non avendo niente da ...

Inedita trasferta a Campobasso per difendere il decimo posto Gara delicata per il Gesam Le Mura sabato sera (ore 20,30) sul parquet delle Magnolia Molisana. Campobasso è già sicuro del nono posto (e della salvezza) mentre Lucca deve difendere la decima posizion ...

