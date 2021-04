Sampdoria-Napoli, Ranieri: “Dagli azzurri mi aspetto intensità e qualità” (Di sabato 10 aprile 2021) Alla vigilia di Sampdoria-Napoli, Claudio Ranieri rilascia un’intervista al quotidiano il Mattino in cui parla del club azzurro. Domenica 11 aprile alle ore 15 il … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 aprile 2021) Alla vigilia di, Claudiorilascia un’intervista al quotidiano il Mattino in cui parla del club azzurro. Domenica 11 aprile alle ore 15 il … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

sportli26181512 : I ricordi di Ranieri: 'A Napoli diedi io la numero 10 a Zola: vi racconto com’è andata': I ricordi di Ranieri: 'A N… - sportli26181512 : Napoli, focus tattico in vista della Sampdoria: Allenamento mattutino per gli azzurri verso la trasferta in casa de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, la probabile formazione contro la Sampdoria, gara spartiacque' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, la probabile formazione contro la Sampdoria, gara spartiacque' - anteprima24 : ** #Sampdoria-##Napoli: #Gattuso ritrova #Ospina, chance in attacco per #Osimhen ** -