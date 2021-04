Rubò borsa in un negozio e prelevò subito col bancomat: arrestata (Di sabato 10 aprile 2021) In pochi istanti era riuscita a mettere a segno il colpo. Intorno alle 10 del 30 dicembre 2020 si era prima introdotta nel retrobottega di un negozio a Graffignana rubando la borsa della titolare (che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) In pochi istanti era riuscita a mettere a segno il colpo. Intorno alle 10 del 30 dicembre 2020 si era prima introdotta nel retrobottega di una Graffignana rubando ladella titolare (che ...

Ultime Notizie dalla rete : Rubò borsa Energia, ENEA coordina progetto Ue da 2,7 milioni per ridurre i costi dell'idrogeno verde "Un po' come il mitologico Prometeo che rubò il fuoco agli dei per donarlo all'umanità, questo progetto " afferma Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Enea di Tecnologie Energetiche e Fonti ...

Rubò un paio di scarpe da 20 euro, assolta dopo 8 anni di processo All'uscita scatta l'allarme: Maria viene bloccata dal titolare e, subito, in lacrime tira fuori dalla borsa il paio di scarpe che aveva tentato di rubare. Valore 19,99 euro. Maria riconsegna la merce ...

