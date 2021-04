Pontecagnano Faiano | vertice Regione-Comune sul nuovo ecodistretto

(Di sabato 10 aprile 2021) Incontro, presso il Municipio di Via Alfani, fra il sindaco diGiuseppe Lanzara, il presidente della Commissione Speciale Aree Interne dellaCampania Michele Cammarano ed il referente di Amici di Beppe Grillo Matteo Zoccoli. Al centro della riunione la possibile ubicazione dell’all’interno del territorio picentino. Ribadita la comunione d’intenti rispetto al progetto di sviluppo della città, in un’ottica di sostenibilità ambientale e della tutela della salute. “Abbiamo incontrato il Sindaco diper un confronto sul progetto di, sul quale tempo fa abbiamo espresso perplessità. A seguito di sollecitazioni da parte di comitati di cittadini, ho ritenuto necessario ascoltare il primo cittadino ...

Advertising

LaTorre1905 : Ecodistretto: incontro al Comune di #Pontecagnano Faiano per ulteriori info clicca qui - pengueraffaele : Ecodistretto: Incontro al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Ora_Notizie : Incontro al Comune di Pontecagnano Faiano fra il Presidente della Commissione Speciale Aree Interne della Regione C… - linkmotorsepoca : MG TD 1953 (TARGA ORO ISCRITTA ASI ) - RESTAURO PERFETTO - € 34500 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERN… - linkmotorsepoca : MG TD 1953 (TARGA ORO ISCRITTA ASI ) - RESTAURO PERFETTO - € 34500 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERN… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano

Il Denaro

Si tratta di don Gerardo Albano, 62 anni, attuale rettore del Seminario Metropolitano "Giovanni Paolo II" a; don Marco Russo, 63 anni, direttore in carica della Caritas Diocesana ...... Montecorvino Pugliano 2, Montecorvino Rovella 1, Montesano sulla Marcellana 12, Ogliastro Cilento 1, Olevano sul Tusciano 2, Omignano 1, Perdifumo 2, Polla 3,11, Postiglione 6, ...Incontro, presso il Municipio di Via Alfani, fra il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, il presidente della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano ed ...StampaTre salernitani sono in corsa per diventare vescovo. All’attenzione di Papa Francesco – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – c’è una terna di nomi. Si tratta di don Gerardo Albano, 62 ...