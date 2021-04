(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Grazie alle donne e agli uomini dellaper esserci sempre.inl’e ladei nostri agenti in divisa. Sempre in prima linea. Ogni giorno, da 169 anni, dalla parte dell’Italia e degli italiani”. Così la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella(foto), in occasione della festa della. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Polizia, Gelmini: “Impegno e dedizione fondamentali anche in questa pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Gelmini

ilmessaggero.it

...prodotto la prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato serve prudenza...di chiamate al 113 13124 giorno 9 al minuto sono i numeri di un anno di attività dellache ......dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile l'ho detto la ministra per le regioni...rideva come sia ampiamente superiore a quella di cassa depositi prestiti vasta operazione di...Sempre in prima linea. Ogni giorno, da 169 anni, dalla parte dell’Italia e degli italiani”. Così la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini (foto), in occasione della festa della ...Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Perugia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, venivano avviate nel Febbraio 2019 ...