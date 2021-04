Pirlo: «Sono d’accordo con Rizzoli, se c’è la possibilità è giusto utilizzare il VAR» (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta in conferenza stampa la gara contro il Genoa, prevista domani alle 15 allo Stadium. Rispetto a quanto visto con il Napoli, cosa vorrebbe di vedere di più domani? “Lo spirito perché magari è molto più facile trovare energie nei big match. Invece dobbiamo avere lo stesso atteggiamento anche con altre squadre e deve essere ugualmente fatta domani”. Dybala e Szczesny titolari? “Szczesny tornerà titolare, Paulo non credo che possa giocare dall’inizio perché è stato fermo tre mesi. Sta bene però penso abbia bisogno di uno spezzone, magari anche un po’ più lungo”. Arthur e McKennie posSono giocare dall’inizio? “Sì stanno bene, hanno lavorato col gruppo anche questi giorni. Arthur ha lavorato bene ed è stato risparmiato in alcune parti di allenamento perché va gestito”. Demiral può partire dall’inizio? “Demiral ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, presenta in conferenza stampa la gara contro il Genoa, prevista domani alle 15 allo Stadium. Rispetto a quanto visto con il Napoli, cosa vorrebbe di vedere di più domani? “Lo spirito perché magari è molto più facile trovare energie nei big match. Invece dobbiamo avere lo stesso atteggiamento anche con altre squadre e deve essere ugualmente fatta domani”. Dybala e Szczesny titolari? “Szczesny tornerà titolare, Paulo non credo che possa giocare dall’inizio perché è stato fermo tre mesi. Sta bene però penso abbia bisogno di uno spezzone, magari anche un po’ più lungo”. Arthur e McKennie posgiocare dall’inizio? “Sì stanno bene, hanno lavorato col gruppo anche questi giorni. Arthur ha lavorato bene ed è stato risparmiato in alcune parti di allenamento perché va gestito”. Demiral può partire dall’inizio? “Demiral ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Anche @arthurhromelo e @WMckennie stanno bene e sono pronti per giocare, @Merihdemiral invece n… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo il dovere di fare bene in tutte le partite che mancano, i nostri obiettivi sono sempre… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo perso tanti punti contro squadre più in basso di noi in classifica, è stata una nostra… - GoalItalia : Dybala e Demiral dalla panchina ?? In campo Szczesny e Chiellini ? Arthur, McKennie e Kulusevski sono pronti ?? Le… - MattiaGiovi : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_official: «Abbiamo perso tanti punti contro squadre più in basso di noi in classifica, è stata una nostra pecca, m… -