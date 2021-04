Masters Augusta 2021, un super Matsuyama mette il primo Major nel mirino. 21esimo Molinari in rimonta (Di domenica 11 aprile 2021) Un sorprendente Hideki Matsuyama si prende la scena nel moving day del Masters 2021 e si guadagna così la privilegiata posizione dell’indiscusso favorito prima di affrontare le ultime 18 buche. Un sabato davvero movimentato, quello che si è appena concluso ad Augusta (Georgia), con una breve interruzione per maltempo che ha ritardato leggermente le operazioni nel corso del pomeriggio americano. Il giapponese Matsuyama ha però saputo mantenere la calma e ha sfoderato una prestazione esemplare, un round in 65 colpi che va a eguagliare il -7 ottenuto da Justin Rose nel round d’apertura, scavalcando il rivale britannico in testa alla leaderboard e creandosi un comodo gap di quattro colpi su tutti. Con l’eccellente round odierno (-6 nelle sole back 9 del percorso), Matsuyama si è infatti ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Un sorprendente Hidekisi prende la scena nel moving day dele si guadagna così la privilegiata posizione dell’indiscusso favorito prima di affrontare le ultime 18 buche. Un sabato davvero movimentato, quello che si è appena concluso ad(Georgia), con una breve interruzione per maltempo che ha ritardato leggermente le operazioni nel corso del pomeriggio americano. Il giapponeseha però saputo mantenere la calma e ha sfoderato una prestazione esemplare, un round in 65 colpi che va a eguagliare il -7 ottenuto da Justin Rose nel round d’apertura, scavalcando il rivale britannico in testa alla leaderboard e creandosi un comodo gap di quattro colpi su tutti. Con l’eccellente round odierno (-6 nelle sole back 9 del percorso),si è infatti ...

