Lite in Germania sul lockdown: salta il vertice Stato-Regioni (Di sabato 10 aprile 2021) Lite in Germania: è forte la tensione sull’ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro della Salute e dai politici dell’Unione. Mentre diversi Laender al contrario, spingono per le aperture. Vediamo insieme la situazione odierna. Creare norme nazionali uniformi? I numero di contagi continua a salire, così come Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021)in: è forte la tensione sull’ipotesi di un nuovoper frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro della Salute e dai politici dell’Unione. Mentre diversi Laender al contrario, spingono per le aperture. Vediamo insieme la situazione odierna. Creare norme nazionali uniformi? I numero di contagi continua a salire, così come

Advertising

Maria33759436 : Lite in Germania sul lockdown, salta il vertice Stato-Regioni Merkel vuole la chiusura, i Laender spingono per le riaperture - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: In Germania tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro… - PulitiElena : RT @Agenzia_Ansa: In Germania tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Germania tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro… - Pande_Monio : RT @Agenzia_Ansa: In Germania tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro… -