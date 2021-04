La regina Elisabetta e il messaggio per Filippo via social: "È stato semplicemente la mia forza" (Di sabato 10 aprile 2021) ?È stato semplicemente la mia forza”. Una citazione di 24 anni fa per testimoniare la riconoscenza commossa della regina Elisabetta verso il principe consorte Filippo, scomparso ieri quasi centenario dopo 73 anni di matrimonio e di vita in comune. È la scelta fatta oggi dalla corte britannica, attraverso il profilo Twitter di Buckingham Palace che ripropone l’omaggio personale e pubblico al duca di Edimburgo di un discorso tenuto da Sua Maestà nel 1997 per le celebrazioni del Giubileo di Diamante sul trono: citazione già mandata in onda ieri senza sosta dalle tv del Regno e ripresa stamane da molti giornali, unanimi nel dedicare aperture a tutta pagina alla notizia della morte di Filippo. “Egli - disse la sovrana in quella occasione rivolgendosi anche con lo sguardo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) ?Èla mia”. Una citazione di 24 anni fa per testimoniare la riconoscenza commossa dellaverso il principe consorte, scomparso ieri quasi centenario dopo 73 anni di matrimonio e di vita in comune. È la scelta fatta oggi dalla corte britannica, attraverso il profilo Twitter di Buckingham Palace che ripropone l’omaggio personale e pubblico al duca di Edimburgo di un discorso tenuto da Sua Maestà nel 1997 per le celebrazioni del Giubileo di Diamante sul trono: citazione già mandata in onda ieri senza sosta dalle tv del Regno e ripresa stamane da molti giornali, unanimi nel dedicare aperture a tutta pagina alla notizia della morte di. “Egli - disse la sovrana in quella occasione rivolgendosi anche con lo sguardo ...

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - undy111 : RT @LucillaMasini: La Regina Elisabetta è la quarta regnante più longeva della storia. Sempre che Salvini non le faccia gli auguri per il c… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Ieri è morto il principe Filippo di Edimburgo (1921-2021). Aveva sposato la Regina Elisabetta nel 1947. È stato accanto… -