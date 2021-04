Il fumetto Super Leo fa commuovere l'influencer (Di sabato 10 aprile 2021) Fedez, grande appassionato di fumetti, ha ricevuto un regalo inaspettato per il figlio Leone. Un fumetto in cui è il protagonista e si chiama Super Le Fedez, il fumetto regalo per Leone emoziona: Chiara Ferragni in lacrime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Fedez, grande appassionato di fumetti, ha ricevuto un regalo inaspettato per il figlio Leone. Unin cui è il protagonista e si chiamaLe Fedez, ilregalo per Leone emoziona: Chiara Ferragni in lacrime su Notizie.it.

Advertising

elsie60217128 : #hashtag1 10 pz/lotto Ragazzi Boxer Slip Per Bambini, Biancheria Intima 2-9 anni - Screenweek : Le origini di #JupitersLegacy i nuovi super-eroi in arrivo su @NetflixIT e l'importanza per il mondo del fumetto di… - Luke2375 : RT @PeppeLiberti: La prima apparizione di un computer in un fumetto avviene nel 1948 in una storia sceneggiata da Joye Hummel e che ha Wond… - organtin : RT @PeppeLiberti: La prima apparizione di un computer in un fumetto avviene nel 1948 in una storia sceneggiata da Joye Hummel e che ha Wond… - ValeDaRiz : RT @PeppeLiberti: La prima apparizione di un computer in un fumetto avviene nel 1948 in una storia sceneggiata da Joye Hummel e che ha Wond… -