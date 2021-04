Gregoretti: Salvini, ‘a differenza di altri che non ricordano fare ministro comporta oneri’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Spero che il 14 maggio si chiuda qua. Quando facevo il ministro, a differenza di altri che non ricordano, erano oneri e onori. Se vuoi fare una vita tranquilla fai altro. Se vuoi combattere la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, gli spacciatori e gli scafisti sai che corri qualche rischio”. Così Matteo Salvini prima di lasciare l’aula bunker di Catania. Il prossimo 14 maggio il gup Nunzio Sarpietro deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l’ex ministro accusato di sequestro di persona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Spero che il 14 maggio si chiuda qua. Quando facevo il, adiche non, erano oneri e onori. Se vuoiuna vita tranquilla fai altro. Se vuoi combattere la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, gli spacciatori e gli scafisti sai che corri qualche rischio”. Così Matteoprima di lasciare l’aula bunker di Catania. Il prossimo 14 maggio il gup Nunzio Sarpietro deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l’exaccusato di sequestro di persona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Sulla #Gregoretti non ci fu sequestro di persona. Oggi come sempre #IoStoConSalvini, perché difendere i confini naz… - repubblica : ?? Nave Gregoretti, al processo il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini: 'In linea col governo, non violat… - HuffPostItalia : Gregoretti: 'non ci fu sequestro di persona'. Il Pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini - bertolire : RT @AlbertoLetizia2: Tra le singolari affermazioni del pm di #Catania sul caso #Gregoretti emerge che #Salvini avrebbe trattenuto i #migran… - angela94450716 : RT @LegaSalvini: Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere! #IoStoCo… -