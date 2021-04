Gasperini: «E’ un campionato bellissimo. La volata è iniziata» (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. “Penso che sia ancora abbastanza lunga. Tutte le gare sono importanti, ma non decisive. Bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita. C’è ancora tempo per tutte le squadre coinvolte per raggiungere gli obiettivi. Trovo che sia un campionato bellissimo, forse era successo due anni fa ma con meno squadre”. Su Pessina e le possibili sostituzioni: “Le soluzioni saranno diverse. ci dispiace perdere giocatori in questo modo. Deve stare fermo per superare il Covid, speriamo possa recuperare il più in fretta possibile. Il giocatore è in ottime condizioni”. Su Vlahovic: “Sta facendo particolarmente bene, è un giocatore di valore e lo ha dimostrato. Non è mai facile, a volte si devono superare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. “Penso che sia ancora abbastanza lunga. Tutte le gare sono importanti, ma non decisive. Bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita. C’è ancora tempo per tutte le squadre coinvolte per raggiungere gli obiettivi. Trovo che sia un, forse era successo due anni fa ma con meno squadre”. Su Pessina e le possibili sostituzioni: “Le soluzioni saranno diverse. ci dispiace perdere giocatori in questo modo. Deve stare fermo per superare il Covid, speriamo possa recuperare il più in fretta possibile. Il giocatore è in ottime condizioni”. Su Vlahovic: “Sta facendo particolarmente bene, è un giocatore di valore e lo ha dimostrato. Non è mai facile, a volte si devono superare ...

