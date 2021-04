Fonseca 'conta la Roma, non il mio futuro' (Di sabato 10 aprile 2021) "Il mio futuro non è importante. Io sono solo focalizzato sul presente. E' più importante la Roma". Risponde così Paulo Fonseca alla viglia della sfida con il Bologna a chi chiedeva in conferenza ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Il mionon è importante. Io sono solo focalizzato sul presente. E' più importante la". Risponde così Pauloalla viglia della sfida con il Bologna a chi chiedeva in conferenza ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - - CorriereCitta : Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - Italpress : Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - sportli26181512 : Fonseca: 'Non conta il mio futuro, la cosa più importante è la Roma. I giovani in Italia? Problema culturale': Paul… -