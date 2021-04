Da lunedì l'Italia è più arancione. Restano in rosso 4 regioni. Ancora in calo i nuovi positivi (Di sabato 10 aprile 2021) In arancione Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Toscana. In zona rossa invece la Sardegna, (era bianca tre settimane fa), Campania, Puglia, Val d'Aosta. Nelle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) InPiemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Toscana. In zona rossa invece la Sardegna, (era bianca tre settimane fa), Campania, Puglia, Val d'Aosta. Nelle ...

Advertising

reportrai3 : Il direttore Oms Tedros avallò la censura del rapporto critico sull'Italia. Guerra: «Sono andato su Tedros e l'ho f… - insopportabile : Ufficiale. ?? --- Sardegna, l'indice Rt balza a 1,54. Nieddu: 'Zona rossa da lunedì' - lucfontana : Da lunedì le prime riaperture: come cambia la mappa dell’Italia (via @Corriere) - Luca_Zunino : Regioni, da lunedì l'Italia cambia ancora: la nuova mappa dei colori. La Lombardia respira, Sardegna in lockdown.… - PwC_Italia : #Italia2021 “Conversazione. Le persone, vero motore della ripartenza.' Lunedì 12 aprile, con il Ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Italia Daniela Martani: 'Andrea Cerioli? Inutile e antipatico'/ Bordata alla Blasi 'Stavo..' ...Martani sull' Isola dei Famosi 2021 è ufficialmente finita lunedì 5 aprile quando, dopo l'eliminazione, ha deciso di non restare su Playa Esperanza. L'ex naufraga, tuttavia, rientrata in Italia, ...

Lombardia arancione, Fontana: 'Inizia il progressivo ritorno alla normalità' 'Lunedì - spiega ancora il presidente - i ragazzi delle seconde e terze medie tornano in classe, mentre, per quelli delle superiori, per ora sarà possibile dal 50 al 75%. Riapriranno negozi, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera ...Martani sull' Isola dei Famosi 2021 è ufficialmente finita5 aprile quando, dopo l'eliminazione, ha deciso di non restare su Playa Esperanza. L'ex naufraga, tuttavia, rientrata in, ...- spiega ancora il presidente - i ragazzi delle seconde e terze medie tornano in classe, mentre, per quelli delle superiori, per ora sarà possibile dal 50 al 75%. Riapriranno negozi, ...