Covid: Salvini, ‘si corre sui vaccini, fare di più e in fretta per l’economia’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Sul tema vaccini si sta correndo, per fortuna” ma per l’economia “bisogna fare di più e più in fretta”. Lo ha detto Matteo Salvini arrivando all’aula bunker di Bicocca a Catania per l’udienza preliminare dell’inchiesta Gregoretti. “Archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri – ha aggiunto – l’obiettivo 500 mila vaccini al giorno entro aprile è realistico, sempre che l’Europa non si metta di traverso. In tema economico bisogna raddoppiare gli sforzi e gli impegni”. “L’incontro con Letta è stato un incontro tra le prime due forze politiche del paese – dice – che mettono da parte le bandiere e le ostilità nel nome dell’amore per l’Italia e abbiamo concordato che il prossimo dovrà essere il primo vera grande decreto imprese. Da 50 miliardi non di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Sul temasi stando, per fortuna” ma per l’economia “bisognadi più e più in”. Lo ha detto Matteoarrivando all’aula bunker di Bicocca a Catania per l’udienza preliminare dell’inchiesta Gregoretti. “Archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri – ha aggiunto – l’obiettivo 500 milaal giorno entro aprile è realistico, sempre che l’Europa non si metta di traverso. In tema economico bisogna raddoppiare gli sforzi e gli impegni”. “L’incontro con Letta è stato un incontro tra le prime due forze politiche del paese – dice – che mettono da parte le bandiere e le ostilità nel nome dell’amore per l’Italia e abbiamo concordato che il prossimo dovrà essere il primo vera grande decreto imprese. Da 50 miliardi non di ...

