Corsport: Napoli, in caso di Champions il sogno è Allegri. Poi, Fonseca e Spalletti alla pari

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sul prossimo allenatore del Napoli. Scrive che molto dipenderà dalla qualificazione in Champions. De Laurentiis ha un piano A e un piano B. In caso di Champions, il sogno è Allegri, poi alla pari ci sono Fonseca e Spalletti. Senza Champions, De Laurentiis potrebbe puntare su un giovane: Juric, Italiano o Dionisi. Tre anni fa, estate 2018, Fonseca fu uno dei primi pensieri di Aurelio De Laurentiis che ebbe modo di incontrare l'agente dell'allenatore per verificare l'eventuale fattibilità di un accordo, prima che Carlo Ancelotti dicesse sì al Napoli. Il rapporto con Gattuso è ormai ai titoli di coda.

