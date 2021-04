Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi, il cantante di Amici 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Ha solo 19 anni, ma è già un rapper: Tancredi Cantù Rajnoldi è infatti uno dei concorrenti di Amici 2021, in onda oggi su Canale 5. Il cantante, originario di Milano, è una delle promesse del nuovo rap italiano. Ma scopriamo qualcosa di più della sua vita. Tancredi, che su Instagram si fa chiamare Cantù, è nato nel 2001. Frequenta il Liceo Classico Setti Carraro, ma la musica è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Infatti scrive da quando era piccolo, e nonostante abbia solo 19 anni, ha già pubblicato tre singoli di successo: “Bella”, “Alba”, e “Las Vegas”. Tancredi Cantù Rajnoldi, chi è Nato in zona Porta Romana, è molto legato alla sua città natale. Studia poi al Music Institute ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Ha solo 19 anni, ma è già un rapper:è infatti uno dei concorrenti di, in onda oggi su Canale 5. Il, originario di Milano, è una delle promesse del nuovo rap italiano. Ma scopriamo qualcosa di più della sua vita., che su Instagram si fa chiamare, è nato nel 2001. Frequenta il Liceo Classico Setti Carraro, ma la musica è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Infatti scrive da quando era piccolo, e nonostante abbia solo 19 anni, ha già pubblicato tre singoli di successo: “Bella”, “Alba”, e “Las Vegas”., chi è Nato in zona Porta Romana, è molto legato alla sua città natale. Studia poi al Music Institute ...

