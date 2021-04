C’è un raggio cosmico potentissimo che attraversa la galassia: nessuno sa cosa sia (Di sabato 10 aprile 2021) C’è un raggio potentissimo che sta attraversando la galassia, ma gli scienziati non riescono a capire di cosa si tratti. Come riferisce Esquire, nella Via Lattea vi sarebbe un qualcosa di non meglio specificato che sta sparando dei raggi cosmici con un’energia impensabile, diverse volte più potente rispetto a qualsiasi tipo di acceleratore di particelle che sia mai stato costruito negli scorsi 2000 anni. raggio cosmico, nessuno sa cosa sia (Foto Fanpage)Gli astrofisici e gli astronioe di capire da dove derivino queste esplosioni di energia, e da cosa sono provocate. Nel dettaglio questo raggio potentissimo è composto da flussi di protoni e da altri detriti atomici che ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 aprile 2021) C’è unche stando la, ma gli scienziati non riescono a capire disi tratti. Come riferisce Esquire, nella Via Lattea vi sarebbe un qualdi non meglio specificato che sta sparando dei raggi cosmici con un’energia impensabile, diverse volte più potente rispetto a qualsiasi tipo di acceleratore di particelle che sia mai stato costruito negli scorsi 2000 anni.sasia (Foto Fanpage)Gli astrofisici e gli astronioe di capire da dove derivino queste esplosioni di energia, e dasono provocate. Nel dettaglio questoè composto da flussi di protoni e da altri detriti atomici che ...

