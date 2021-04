Cagliari, ora o mai più. Ma davanti c’è una Inter che sa di Scudetto (Di sabato 10 aprile 2021) Per il Cagliari inizia il rush finale, che per le squadre in lotta per la salvezza diventa un tipo di campionato amorfo, dove l’avversario conta solo relativamente, perchè le qualità di chi è di fronte si assottigliano di fronte all’esigenza impellente di punti. Contano solo quelli, i punti, che vanno conquistati a prescindere da chi c’è di fronte anche se l’avversario è quell’Inter che sta dominando un campionato che la vede al primo posto con 71 punti, +11 del Milan seconda. Insomma, la vittoria serve ad entrambe e quella delle 12:30 di domenica a San Siro sarà probabilmente una battaglia tra ambizioni diverse, soddisfatte e deluse e vecchi ex: Godin e Nainggolan (che vede nell’Inter la sua vittima preferita con sei gol segnati), lasciati andare dall’Inter per ritrovare se stessi e non certo una lotta salvezza che ad ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Per ilinizia il rush finale, che per le squadre in lotta per la salvezza diventa un tipo di campionato amorfo, dove l’avversario conta solo relativamente, perchè le qualità di chi è di fronte si assottigliano di fronte all’esigenza impellente di punti. Contano solo quelli, i punti, che vanno conquistati a prescindere da chi c’è di fronte anche se l’avversario è quell’che sta dominando un campionato che la vede al primo posto con 71 punti, +11 del Milan seconda. Insomma, la vittoria serve ad entrambe e quella delle 12:30 di domenica a San Siro sarà probabilmente una battaglia tra ambizioni diverse, soddisfatte e deluse e vecchi ex: Godin e Nainggolan (che vede nell’la sua vittima preferita con sei gol segnati), lasciati andare dall’per ritrovare se stessi e non certo una lotta salvezza che ad ...

Advertising

SkySport : ULTIM’ORA CAGLIARI ? IL PORTIERE ALESSIO CRAGNO POSITIVO AL COVID-19. GIOCATORE IN ISOLAMENTO, IL CLUB AVVIA LE PRO… - TennisWebMag : Nulla da fare ieri per @lorenzomusetti_ fermato nei quarti a Cagliari dal serbo Djere, campione in carica. Il carra… - _meowmao : Due miei amici di Cagliari, persone al limite dell'ossessione nel proteggersi da sempre, si ammalano di Covid solo… - alientrez : A mezzanotte nel Lazio hanno aperto le prenotazioni per la mia fascia d'età. Mi vaccino domani all'ora di pranxo.… - manycmoncouzin : @Inter Sono un tifoso dell'Inter da quando avevo 8 anni. Ora ho 20 anni, presto ne avrò 21, e sono francese, quindi… -