Amici 20, Tommaso Stanzani ospite a Verissimo riceve una bellissima (e importante) sorpresa! (Di sabato 10 aprile 2021) Il ballerino Tommaso Stanzani è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 20. Con una importante carriera da pattinatore alle spalle, il ragazzo si è saputo distinguere all'interno del talent show di Canale 5 per le sue grandi doti di ballerino. Questo nonostante, come ricordato più volte, studiasse danza da soli tre anni. Tommaso ha anche saputo brillare per la sua simpatia e per le sue doti innate di imitatore, oltre che per educazione e garbo. Tutti motivi per cui la sua eliminazione, avvenuta durante la terza puntata del serale di sabato scorso, ha creato molta delusione e amarezza tra i fan del programma. Oggi, a distanza di una settimana da quel momento, Tommaso è tornato davanti alle telecamere di Canale 5 ospite di Verissimo. Il ...

