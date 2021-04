Troise | Pari e Barile a Radio Marte su Ranieri ed il Napoli

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 9 aprile 2021)– Sampdoria –sono intervenuti a, nel corso della trasmissione “Sport Live”, per parlare del, die di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net: Ciro, giornalista, su di una idea del“L’idea delè di autoprodursi le maglie come fece la Roma. Le offerte finora non hanno convinto il club, non tanto per un profilo economico ma perché le grandi aziende non lasciano piena libertà nella realizzazione del materiale tecnico, cosa a cui De Laurentiis tiene tantissimo. Basti pensare alle maglie jeans, camouflage, quelle per Maradona. Le maglie Marcelo Burlon-Kappa? ...