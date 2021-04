Ticosa | l' appalto era sbagliato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ticosa appalto

IL GIORNO

di Roberto Canali La maledizione dellaha colpito di nuovo, questa volta gli uffici di Palazzo Cernezzi che si sono accorti con ... al momento della firma dell', il consorzio di aziende ..., tutto da rifare. Il Comune di Como ha sbagliato il bando per l'assegnazione dei lavori della ... Il bando per l'dei lavori è stato annullato dal Comune di Como per quelli che sono stati ...di Roberto Canali La maledizione della Ticosa ha colpito di nuovo, questa volta gli uffici di Palazzo Cernezzi che si sono accorti con colpevole ritardo di aver sbagliato la procedura di gara per la b ...Ticosa, tutto da rifare. Il Comune di Como ha sbagliato il bando per l’assegnazione dei lavori della bonifica della ex tintostamperia diventata un simbolo di degrado e abbandono. A quasi quindici anni ...