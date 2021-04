Ternana, Lucarelli: “Costruzione dal basso? Dipende dalla moda, se vuoi scimmiottare Guardiola…” (Di venerdì 9 aprile 2021) Con quattro turni d'anticipo la Ternana ha raggiunto l'obiettivo promozione e la prossima stagione si presenterà ai blocchi di partenza della Serie B. A commentare l'annata e il proprio percorso, è intervenuto il tecnico delle Fere Cristiano Lucarelli, nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati:"Speravamo di essere tra le protagoniste, magari tra le outsider in un girone fortissimo. Siam stati bravi a pensare di partita in partita senza fare previsioni. Pian piano siamo riusciti ad acquisire una consapevolezza che poi non ci siamo più tolti di dosso. La gavetta mi è servita e la mia è stata volontaria, ci sarei anche riuscito a fare un percorso più rapido, ma ero e resto convinto che la gavetta sia necessaria. Ho faticato i primi anni a staccarmi dal Lucarelli calciatore, non accettavo di confrontarmi coi presidenti che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Con quattro turni d'anticipo laha raggiunto l'obiettivo promozione e la prossima stagione si presenterà ai blocchi di partenza della Serie B. A commentare l'annata e il proprio percorso, è intervenuto il tecnico delle Fere Cristiano, nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati:"Speravamo di essere tra le protagoniste, magari tra le outsider in un girone fortissimo. Siam stati bravi a pensare di partita in partita senza fare previsioni. Pian piano siamo riusciti ad acquisire una consapevolezza che poi non ci siamo più tolti di dosso. La gavetta mi è servita e la mia è stata volontaria, ci sarei anche riuscito a fare un percorso più rapido, ma ero e resto convinto che la gavetta sia necessaria. Ho faticato i primi anni a staccarmi dalcalciatore, non accettavo di confrontarmi coi presidenti che ...

Advertising

ItaSportPress : Ternana, Lucarelli: 'Costruzione dal basso? Dipende dalla moda, se vuoi scimmiottare Guardiola...' -… - Daniele20052013 : Lucarelli: «In Italia non si vince con il bel gioco. Pirlo? Gavetta necessaria» - umbriaOn : ‘#Ternana: the #working class #goes to #heaven’: la #stagione dei #record raccontato nel documentario #Copa90… - TernanaNews : Ternana, Lucarelli: 'Mazzarri? Tecnicamente tra i più forti in Italia' - ItaSportPress : Ternana, Lucarelli: 'Io come Sarri e Italiano. Tanta gavetta anche in società senza soldi' - -