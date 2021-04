Tantissimi i messaggi di condoglianze, in particolare dai paesi del Commonwealth, giunti a Buckingham Palace alla notizia della scomparsa del principe Filippo (Di venerdì 9 aprile 2021) X Il mondo intero si stringe intorno alla regina Elisabetta per la perdita del marito Filippo, duca di Edimburgo. Da Ursula von der Leyer, presidente della Commissione europea, a Narendra Modi, premier dell’India, in tanti si sono precipitati sui social per esprimere il proprio cordoglio. L’ex presidente americano George W. Bush, che aveva incontrato il principe in numerose occasioni, lo ha lodato per aver «rappresentato la Gran Bretagna con grande dignità. Re Guglielmo Alessandro dei paesi Bassi ha precisato: «La sua vivace personalità ha sempre lasciato un ricordo indimenticabile». E Gustavo di Svezia ha voluto rendere omaggio alla sua grande e lunga amicizia con il duca: «Rimarrà un’ispirazione per tutti». Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) X Il mondo intero si stringe intornoregina Elisabetta per la perdita del marito, duca di Edimburgo. Da Ursula von der Leyer, presidenteCommissione europea, a Narendra Modi, premier dell’India, in tanti si sono precipitati sui social per esprimere il proprio cordoglio. L’ex presidente americano George W. Bush, che aveva incontrato ilin numerose occasioni, lo ha lodato per aver «rappresentato la Gran Bretagna con grande dignità. Re Guglielmo Alessandro deiBassi ha precisato: «La sua vivace personalità ha sempre lasciato un ricordo indimenticabile». E Gustavo di Svezia ha voluto rendere omaggiosua grande e lunga amicizia con il duca: «Rimarrà un’ispirazione per tutti». Leggi anche ...

Gran Bretagna in lutto per Filippo, da tutto il mondo messaggi di cordoglio I messaggi Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato di aver appreso "con grande ... in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo" e ha "ispirato la vita di tantissimi giovani". "È stato il ...

