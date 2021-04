Sonego-Fritz, semifinale ATP Cagliari: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego sfiderà Taylor Fritz nella semifinale del torneo ATP 250 di Cagliari. L’azzurro ha sconfitto Yannick Hanfmann e tornerà in campo sabato 10 aprile (ore 12.00) per incrociare il temibile statunitense, avversario molto ostico ed estremamente difficile da battere. Il piemontese, reduce dalla rimonta contro il tedesco, dovrà davvero superarsi per riuscire ad avere la meglio e accedere all’atto conclusivo sulla terra rossa sarda. Il 25enne, attuale numero 34 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il 23enne, numero 30 al mondo. L’azzurro, che in questo torneo ha fatto fuori il francese Simon e poi il tedesco Hanfmann, sfiderà l’americano che ha invece eliminato Martin e Bedene (sempre in due set, con grande autorevolezza). I due tennisti si sono già affrontati in tre occasioni, l’americano conduce 2-1 nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzosfiderà Taylornelladel torneo ATP 250 di. L’azzurro ha sconfitto Yannick Hanfmann e tornerà in campo sabato 10 aprile (ore 12.00) per incrociare il temibile statunitense, avversario molto ostico ed estremamente difficile da battere. Il piemontese, reduce dalla rimonta contro il tedesco, dovrà davvero superarsi per riuscire ad avere la meglio e accedere all’atto conclusivo sulla terra rossa sarda. Il 25enne, attuale numero 34 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il 23enne, numero 30 al mondo. L’azzurro, che in questo torneo ha fatto fuori il francese Simon e poi il tedesco Hanfmann, sfiderà l’americano che ha invece eliminato Martin e Bedene (sempre in due set, con grande autorevolezza). I due tennisti si sono già affrontati in tre occasioni, l’americano conduce 2-1 nei ...

