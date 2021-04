Sgarbo turco a von der Leyen, Michel: forse ho fatto un errore (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla fine, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dato la sua versione su quello che è successo martedì scorso al vertice Ue-Turchia ad Ankara, quando la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è stata messa in disparte su un divano durante i colloqui faccia a faccia dello stesso Michel con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha fatto ieri sera, in una lunga intervista del canale Tv belga francofono LN24, in cui ha riconosciuto di aver fatto forse un errore a non reagire in alcun modo alla imbarazzante situazione, ma ha anche spiegato di aver temuto di peggiorare la situazione, che un suo gesto avrebbe potuto essere percepito come "paternalista" da von der Leyen, e che avrebbe deteriorate ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla fine, il presidente del Consiglio europeo, Charles, ha dato la sua versione su quello che è successo martedì scorso al vertice Ue-Turchia ad Ankara, quando la presidente della Commissione Ursula von derè stata messa in disparte su un divano durante i colloqui faccia a faccia dello stessocon il presidenteRecep Tayyip Erdogan. Lo haieri sera, in una lunga intervista del canale Tv belga francofono LN24, in cui ha riconosciuto di averuna non reagire in alcun modo alla imbarazzante situazione, ma ha anche spiegato di aver temuto di peggiorare la situazione, che un suo gesto avrebbe potuto essere percepito come "paternalista" da von der, e che avrebbe deteriorate ...

Advertising

FraschiniMauri2 : @Marco_dreams Il popolo curdo è usato e poi tradito ... continuamente dall’occidente. Io non posso dimenticarli. P… - GFRANKBIAGETTI : Lo sgarbo del dittatore turco è stato,con parole chiarissime,uniche,dure e sincere,sanzionato in maniera esemplare.… - ilgiornale : Per la rubrica il bianco e il nero abbiamo interpellato la forzista Gabriella Giammanco e l'ex ministro Livia Turco… - romi_andrio : RT @RSInews: Draghi a Erdogan: 'Dittatore' - Il presidente del Consiglio italiano non usa mezzi termini contro il leader turco e condanna l… - RSInews : Draghi a Erdogan: 'Dittatore' - Il presidente del Consiglio italiano non usa mezzi termini contro il leader turco e… -