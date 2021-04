Regione Lazio: 6 mln buoni servizio per persone non autosufficienti (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – Pubblicato sul sito della Regione Lazio l’Avviso da 6 milioni di euro (risorse FSE) per l’erogazione di buoni servizio finalizzati ai servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio. Possono richiedere il Buono servizio coloro che si prendono cura di famigliari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono e’ pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilita’. I buoni servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni: assistenza domiciliare, con l’esclusione di attivita’ sanitaria, erogata da enti accreditati; centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati; assistente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – Pubblicato sul sito dellal’Avviso da 6 milioni di euro (risorse FSE) per l’erogazione difinalizzati ai servizi di assistenza per lenonnel territorio della. Possono richiedere il Buonocoloro che si prendono cura di famigliari none l’ammontare massimo del buono e’ pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilita’. Isono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni: assistenza domiciliare, con l’esclusione di attivita’ sanitaria, erogata da enti accreditati; centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati; assistente ...

