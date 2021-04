Quirinale | Mattarella riceve capo Polizia e rappresentanza Corpo

Advertising

Unicatt : Il Presidente #SergioMattarella all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021. La cerimonia di martedì #13aprile… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - Quirinale : #Mattarella: “Ricorrono 140 anni dalla nascita di Alcide #DeGasperi. La Repubblica ne ricorda la figura di Padre fo… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @GioMalafarina @987mies Intanto Draghi si rende famoso e si becca lo stipendio, ma Mattarella sperava di piazzarlo lì prop… - Fragment_84 : @GioMalafarina @987mies Intanto Draghi si rende famoso e si becca lo stipendio, ma Mattarella sperava di piazzarlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Agenzia ANSA

Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 169/mo anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha ricevuto questa mattina alil prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia - direttore generale ...12.41 Colle:Polizia paga prezzo pesante Covid Alla cerimonia alper i 169 anni della Polizia di Stato, il presidenteha ricordato i "10mila contagiati tra la Polizia", che "sono un prezzo particolarmente pesante per essere stati in prima linea ...Si è tenuto l'incontro tra il capo della Polizia e il presidente della Repubblica, in concomitanza con le celebrazioni dell’Anniversario ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla cerimonia al Quirinale per i 169 anni della Polizia di Stato, il presidente Mattarella ha ricordato i "10mila contagiati tra la Polizia", che "sono un prezzo particolarmente ...