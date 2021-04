PS5 | Sony lavora a un’alternativa a Xbox Game Pass | dice il creatore di God of War – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 aprile 2021) PS5 potrebbe ricevereda parte di, che a quanto parea un servizio concorrente già da tempo, secondo David Jaffe.. Su PS5 (e non solo) potrebbe arrivare presto un servizio alternativo acreato da, una contromossa che la compagnia starebbe studiando al momento, in base a quanto riferito da David Jaffe,dell’originale God of War. Jaffe ultimamente si sta dando particolarmente da fare sui canali social, essendo diventato un opinionista con ovvi collenti all’interno dell’industria videoludica, dunque le sue affermazioni sono da tenere in una certa considerazione. In … Notizie giochi L'articolo PS5: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Sony

Tom's Hardware Italia

...ha svelato che la produzione gode di una migliore stabilità sulla console Microsoft rispetto a quella. Potete leggerne di più qui . Mentre vi ricordiamo che ora Mortal Shell è disponibile su,...Da un lato, infatti, abbiamo il rapporto di Bloomberg circa lo sviluppo di un remake di The Last of Us , in cantiere presso Naughty Dog per. Dall'altro, invece, troviamo lo studio minore...PS5 potrebbe ricevere un'alternativa a Xbox Game Pass da parte di Sony, che a quanto pare lavora a un servizio concorrente già da tempo, secondo David Jaffe.. Su PS5 (e non solo) potrebbe arrivare ...Dopo le rivelazioni di Jason Schreier sulla situazione interna di Sony, sembra che i due concorrenti abbiano visioni opposte per la next gen.. Il nuovo approfondimento di Jason Schreier sulla ...