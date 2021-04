Pierpaolo Petrelli confessa “Io e Ariadna ci abbiamo riprovato…”

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex gieffinohato in una lunga intervista di averci riprovato con la sua ex e madre di suo figlio Leonardo. Dall’amore traRomero eè nato LeonardoIl secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip,, si èto in una lunga intervista al settimanale ‘Diva e Donna’. L’ex velino di Striscia la Notizia è tornato a parlare nuovamente della sua exRomero. Da questo grande amore è nato un figlio, Leonardo. LEGGI ANCHE—>ISOLA DEI FAMOSI: ARRIVA IGNAZIO MOSER? ECCO COSA C’E’ DI VEROha ammesso che tra di loro c’è stato un “grande amore e che c’è ...

Si tratta dell'ex velino, secondo classificato, e l'attrice Rosalinda Cannavò entrata nella casa come Adua del Vesco. Il primo, come riportato dal sito Biccy, aveva parlato dello ...L'amore nato all'interno del GF Vip cresce sempre di più, tanto cheha deciso di far incontrare Giulia Salemi al figlio. Il loro amore è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e una volta usciti,e Giulia Salemi hanno ...Mancano ancora diversi mesi per l'inizio di Tale e Quale Show, ma la macchina del programma di Rai 1 già si è messo in moto ...Per un omaggio a Bowie, sul palco di Berchidda l’11 agosto insieme al trombettista sardo ci saranno la cantante Petra Magoni, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al basso, Christian ...