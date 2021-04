Palazzo Marino approva nuovo regolamento per la 'Riscossione delle Entrate comunali' (Di venerdì 9 aprile 2021) Con 27 voti a favore e 8 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato nella serata di giovedì la modifica del regolamento per la gestione della 'Riscossione delle Entrate comunali'. Nella delibera ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 9 aprile 2021) Con 27 voti a favore e 8 astenuti, il Consiglio comunale hato nella serata di giovedì la modifica delper la gestione della ''. Nella delibera ...

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Marino Palazzo Marino approva nuovo regolamento per la 'Riscossione delle Entrate comunali' Il provvedimento, stando a quanto comunicato da Palazzo Marino, è valido da quando è in vigore lo stato di emergenza e andrà avanti fino a dicembre 2022.

Multe, mini - stangata per la ripresa: 67 milioni di euro in più nel 2021 Le multe in aumento testimoniano di una città che pian piano sta ripartendo, seppur a spese degli automobilisti più indisciplinati, ma i numeri contenuti nella manovra economica di Palazzo Marino ...

Vigili, caso Barbato: presidio della Lega davanti a Palazzo Marino [VIDEO] Radio Lombardia Invece di rincorrere la crisi, riorganizziamo le tasse Nei mesi scorsi il Comune ha introdotto due interessanti novità in tema di tassazione: ha avviato l’accorpamento dei contributi chiesti da Palazzo Marino e ora ha esteso la possibilità di rateizzare i ...

Nel 2021 previsti 100 milioni di incassi in multe Il consuntivo del 2020 ancora non è definitivo ma al momento sono circa 147 milioni di euro. Nel 2021 Palazzo Marino pensa di recuperare ma solo in parte questa voce e a preventivo ha inserito la ...

