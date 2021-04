NFL – I prospetti del draft 2021 | Tutu Atwell

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non è il ricevitore più robusto o alto, tra quelli presenti nella classe del, ma compensa questa carenza con un’impressionante velocità.ha cominciato ad attirare l’attenzione da quando l’analista Daniel Jeremiah lo ha inserito nel primo giro del suo mock. Chissà che, grazie alle sue qualità sullo scatto, il wide receiver proveniente dalla University of Louisville non possa realmente essere chiamato tra i primi 32 giocatori selezionati. Chi èinizia la sua carriera nel football giocando in posizione di quarterback per la squadra della Northwestrn High School. In quattro anni, ottiene ottimi risultati e nel 2017 guadagna il premio di Miami-Dade County Player of the Year. Nonostante il suo rendimento ...