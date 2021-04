Next Gen Darlington, la nuova NASCAR supera l’esame più difficile (Di venerdì 9 aprile 2021) La prova del nove è superata. La NASCAR è impegnata con i test della Next Gen Car, che nella giornata di ieri ha messo le ruote per la prima volta al Darlington Raceway. Sulla pista più temuta, con il banking così unico da renderlo stressante per gomme e telaio, la vettura che correrà la Cup Series nel 2022 ha passato l’esame a pieni voti, con grande soddisfazione per gli uomini e le donne della federazione americana. Tester d’eccezione Tyler Reddick, pilota del Richard Childress Racing, chiamato a dire la sua sul nuovo progetto. Questa sarà probabilmente l’ultima volta in cui la Next Gen Car si presenta con la livrea senza marchi: il 5 maggio infatti avverrà la presentazione della vettura in versione brandizzata, in cui assumerà le sembianze dei modelli Chevrolet, Ford e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) La prova del nove èta. Laè impegnata con i test dellaGen Car, che nella giornata di ieri ha messo le ruote per la prima volta alRaceway. Sulla pista più temuta, con il banking così unico da renderlo stressante per gomme e telaio, la vettura che correrà la Cup Series nel 2022 ha passatoa pieni voti, con grande soddisfazione per gli uomini e le donne della federazione americana. Tester d’eccezione Tyler Reddick, pilota del Richard Childress Racing, chiamato a dire la sua sul nuovo progetto. Questa sarà probabilmente l’ultima volta in cui laGen Car si presenta con la livrea senza marchi: il 5 maggio infatti avverrà la presentazione della vettura in versione brandizzata, in cui assumerà le sembianze dei modelli Chevrolet, Ford e ...

