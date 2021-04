Nel Lazio 51 941 attualmente positivi | 368 in terapia intensiva

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – Sono 51.941 i casial Covid-19 nel. Di questi, 48.400 sono in isolamento domiciliare, 3.173 sono ricoverati non in, 368 sono ricoverati in(-14 rispetto a ieri), 6.979 sono deceduti e 239.660 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - RegioneLazio : #Vaccini anti #COVID19 Oggi nel Lazio è stata superata la quota di 1 milione e 200 mila somministrazioni. - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - nafarina24 : RT @laramps: Ma informarsi prima di tuittare balle mai eh! Draghi ha 73 anni e vive nel Lazio, regione che ha vaccinato 80enni a febbraio,… - LALAZIOMIA : ESCLUSIVA | L’ex Verona, Teodorani: ”Il Verona mi piace molto nel collettivo, ma la Lazio non ha molto da temere”… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

ilmessaggero.it

...2% dei viaggi complessivi, mentre chi ha registrato un forte calo è stata la Regione, spesso ... Chiaramentesito viene poi spiegato come gestire varianti come tamponi antigenici o la presunta ...'Con il corso di formazione per Preposto alla gestione di aziende sequestrate e confiscate, la Regionesi mostra all'avanguardiasistema di amministrazione dei beni confiscati alla criminalità; totalmente gratuito, è stato pensato per formare soggetti idonei a supportare l'Autorità ...Quando noi abbiamo, nel caso di Immobile, nello stesso giorno un tampone positivo ... Nei giorni successivi tamponi e sierologico erano negativi e quindi Immobile è andato a giocare. La Lazio ha fatto ...L’operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile, infatti, è noto per aver introdotto nel mercato italiano offerte generose con pacchetti di traffico dati e voce molto consistenti.