Myanmar: bilancio vittime sfiora quota 600 (Di venerdì 9 aprile 2021) Almeno undici persone sono molte in seguito ad una rappresaglia in una città del Myanmar nord-occidentale. Secondo alcune testimonianze riportate da alcuni media locali, pochi minuti dopo l'inizio della protesta sono intervenuti camion dell'esercito pieni di truppe e di armi. Appena le persone hanno reagito con fucili da caccia, coltelli e bombe incendiare sono intervenuti

