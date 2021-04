Mobilità 2021: quando non si può più valutare il punteggio di continuità (Di venerdì 9 aprile 2021) In seguito a Mobilità volontaria il docente non può più valutare il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) In seguito avolontaria il docente non può piùildimaturato nella scuola di precedente titolarità L'articolo .

Advertising

quattroruote : #Renault: De Meo lancia #SoftwareRepublique, un'alleanza tra #aziende per lo sviluppo di #tecnologie di ultima gene… - orizzontescuola : Mobilità 2021: quando non si può più valutare il punteggio di continuità - toyota_italia : Toyota Proace diventa Electric: la soluzione perfetta per le tue esigenze con una mobilità a zero emissioni. Scopri… - confartigiavr : Si rinnova per 2021 protocollo intesa decennale tra @ConfartVeneto, categoria Trasporti, e #PoliziadiStato-… - foodaffairs_it : Heineken con Formula E sponsorizza la mobilità del futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Riattivazione elisuperficie Pronto soccorso all'Ospedale civile di Pescara ...civile di Pescara tornerà a fruire dell'elisuperficie per il soccorso d'emergenza per dicembre 2021. Lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi in riferimento all'esito della ...

"Per un'ecologia del presente. Dialoghi sulla sostenibilità', prosegue il ciclo di seminari Unisalento ... 20 aprile 2021 , ore 15 " "La sostenibilità nella teoria economica dello sviluppo"; relazionerà il ... 21 maggio, ore 15 " "Gli obiettivi di sostenibilità nel futuro della mobilità nella città e nel ...

Mobilità 2020 21 | le video guide che ti accompagnano passo dopo passo Le info utili Zazoom Blog ...civile di Pescara tornerà a fruire dell'elisuperficie per il soccorso d'emergenza per dicembre. Lo ha detto il Presidente della CommissioneArmando Foschi in riferimento all'esito della ...... 20 aprile, ore 15 " "La sostenibilità nella teoria economica dello sviluppo"; relazionerà il ... 21 maggio, ore 15 " "Gli obiettivi di sostenibilità nel futuro dellanella città e nel ...