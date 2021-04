Masters Augusta 2021 | Justin Rose scappa via nel 1° giro 30° Francesco Molinari

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Non so davvero cosa sia successo là fuori oggi ed è proprio in situazioni come questa che di solito si riesce a giocare al meglio“. Con queste parolecommenta una memorabile giornata d’apertura del primo Major stagionale del golf, il. In una giornata doveha trattato tutti con estremo rispetto, come al solito, il britannico ha letteralmente preso fuoco nelle ultime undici buche (-9 il parziale) e si è costruito un importante margine su tutti gli avversari terminando la giornata addirittura sul -7. E’ raro da queste parti quando le condizioni sono normali (come lo sono state oggi) vedere score del genere, ed infatti quella compiuta daoggi è stata una vera e propria impresa. I più vicini avversari domani saranno il giapponese Hideki Matsuyama e lo ...

EA ha infatti resa nota la nuova collaborazione conNational Golf Club per portare in esclusiva lo storicoTournament, uno dei più prestigiosi eventi golfistici al mondo, proprio su ...