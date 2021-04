M5S | Crimi ‘taglia’ i fondi a Rousseau

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il Movimento 5 Stelle chiude ufficialmente i rubinetti dei, destinati alla piattaforma, e introduce nuove regole per le restituzioni dei parlamentari, che vengono già contestate da alcuni ‘portavoce’. Ad annunciare la svolta, nel corso di un’assemblea telematica con i deputati grillini, è il reggente 5 Stelle Vito. Durante l’incontro sono state presentate le nuove regole per le rendicontazioni degli eletti: l’obiettivo dei vertici è rendere il M5S autonomo dal punto di vista economico. A partire dal mese di aprile deputati e senatori dovranno versare 2.500 euro a testa: 1.500 euro andranno alla collettività come ‘restituzioni’, i restanti 1.000 serviranno a finanziare l’organizzazione del nuovo Movimento 5 Stelle e confluiranno in un conto ad hoc aperto dal tesoriere Claudio Cominardi. La quota di 1.000 euro, ha ...

'La pretesa di oltre 400 mila euro include i 270 mila euro delle quote non versate dai fuoriusciti, da parte delnon c'è nessuna inadempienza', avverteAl mattino il leader Dem aveva incontrato il capo politico delVitoper parlare di amministrative e della norma anti - voltagabbana a cui il Pd sta lavorando da quasi un mese. Non l'...Secondo fonti del M5s quello tra Letta e Crimi è stato un "confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune avviato ...Un Movimento che resta in subbuglio. Anche perché Crimi chiede ai “morosi” di saldare le quote non versate fino al 31 marzo. E, in ogni caso, il M5S 2.0 “costerà” ai suoi parlamentari. La quota da ...