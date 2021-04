J-Ax ha avuto il Covid, l’attacco al Governo: “Catastrofico fallimento” (Di venerdì 9 aprile 2021) Un lungo e intenso messaggio quello condiviso dal noto rapper italiano che invita a riflettere sulla situazione che ancora sta affrontando l'Italia, scagliandosi contro chi ci amministra L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 aprile 2021) Un lungo e intenso messaggio quello condiviso dal noto rapper italiano che invita a riflettere sulla situazione che ancora sta affrontando l'Italia, scagliandosi contro chi ci amministra L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IlContiAndrea : #JAx rompe il silenzio spiegando di aver avuto il #Covid_19 e punta il dito contro la politica italiana ed europea… - halfio : @giangolz @edocardella @CarloCalenda Sono un giornalista, ieri ho seguito per lavoro. Mia moglie è una psicologa, c… - LalaHu9 : RT @dariodivico: Main Street/ Francesco Wu racconta: anche le Chinatown d’Italia hanno avuto i loro morti @corriere - Rhorule : Comunque ho avuto un'epifania: Il tampone covid è come il test di gravidanza. Hai l'ansia che sia positivo, se lo è… - IvanWien92 : @enricotossa @parloamestessa @CucchiRiccardo Io non ho paura di morire, ho paura per i miei cari. Mia madre è morta… -