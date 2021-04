"Indagine su un disturbo raro". Un'altra tegola su AstraZeneca

(Di venerdì 9 aprile 2021) Rosa Scognamiglio L'Ema sta indagando su 5 casi di un "molto" che sembrerebbe correlato alla somministrazione del vaccinoUn altro "molto", dopo i casi di trombosi, getta nuove ombre sul vaccino Vaxzevria. Il Comitato per la farmacovigilanza dell'Ema (Prac) ha reso noto, con una nota, di aver avviato una revisione per valutare le segnalazioni di sindrome da perdita capillare in persone che sono state vaccinate col preparato anglosvedese. nodo 1937370 5 casi di "molto" Stando a quanto si apprende dalla nota, divulgata nella tarda mattinata di venerdì 9 aprile sul sito dell'Ema, ci sarebbero già 5 casi registrati nel database di EudraVigilance in merito a quello che gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indagine disturbo

iLMeteo.it

Vive e lavora a New York dove è anche in riabilitazione per curare ilborderline di cui ... Sp1ral è un film crudo nella suadella solitudine umana e nella scelta di non scendere a ...Rifiuti pericolosi a Barlassina Intervento eper abbandoni plurimi rifiuti pericolosi ... per gestione illegale di rifiuti ed emissione di fumi molesti conalle persone. Condividi ...L'Ema sta indagando su 5 casi di un "disturbo molto raro" che sembrerebbe correlato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca ...L’agenzia europea per i medicinali (Ema), ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici. In persone che ...