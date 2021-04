Il messaggio di Harry e Meghan per la morte del principe Filippo: “Grazie per il tuo servizio” (Di venerdì 9 aprile 2021) Harry e Meghan pubblicano un messaggio di cordoglio per la morte del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta venuto a mancare venerdì. La scomparsa del Duca di Edimburgo a 99 anni, poche settimane prima del suo 100esimo compleanno, ha toccato profondamente la Gran Bretagna, in lutto nazionale. Il nipote Harry, Duca di Sussex, secondo le indiscrezioni volerà a Londra per i funerali, che si terranno in forma privata, ma è improbabile che la moglie Meghan lo seguirà, essendo incinta al terzo trimestre. Sarà il primo ricongiungimento di Harry, molto legato al nonno, con la Famiglia Reale dopo l’intervista che ha terremotato i Reali inglesi. Harry e Meghan: cordoglio per la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021)pubblicano undi cordoglio per ladel, consorte della regina Elisabetta venuto a mancare venerdì. La scomparsa del Duca di Edimburgo a 99 anni, poche settimane prima del suo 100esimo compleanno, ha toccato profondamente la Gran Bretagna, in lutto nazionale. Il nipote, Duca di Sussex, secondo le indiscrezioni volerà a Londra per i funerali, che si terranno in forma privata, ma è improbabile che la moglielo seguirà, essendo incinta al terzo trimestre. Sarà il primo ricongiungimento di, molto legato al nonno, con la Famiglia Reale dopo l’intervista che ha terremotato i Reali inglesi.: cordoglio per la ...

