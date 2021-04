Governare il futuro. Ora i social ci puniscono anche per come ci comportiamo fuori dal web (Di venerdì 9 aprile 2021) (di Guido Scorza) Twitch è la piattaforma di livestreaming di casa Amazon, una delle più seguite al mondo con decine di milioni di utenti connessi ogni giorno. La piattaforma ha appena annunciato una modifica dei suoi termini d’uso: da ora si potrà essere puniti e persino messi alla porta non solo per come ci si comporterà utilizzando i suoi servizi ma anche per come ci si comporterà al di fuori della piattaforma, persino offiline. Ai giganti del web che dettano le regole di comportamento che ciascuno di noi deve seguire nell’utilizzo dei servizi da loro offerti ci siamo abituati anche se, c’è da sperare, non rassegnati. E i limiti di questo approccio sono – o almeno dovrebbero esserci – ormai noti: si tratta di una sostanziale dittatura delle policy perché le regole in questione sono scritte dai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) (di Guido Scorza) Twitch è la piattaforma di livestreaming di casa Amazon, una delle più seguite al mondo con decine di milioni di utenti connessi ogni giorno. La piattaforma ha appena annunciato una modifica dei suoi termini d’uso: da ora si potrà essere puniti e persino messi alla porta non solo perci si comporterà utilizzando i suoi servizi maperci si comporterà al didella piattaforma, persino offiline. Ai giganti del web che dettano le regole di comportamento che ciascuno di noi deve seguire nell’utilizzo dei servizi da loro offerti ci siamo abituatise, c’è da sperare, non rassegnati. E i limiti di questo approccio sono – o almeno dovrebbero esserci – ormai noti: si tratta di una sostanziale dittatura delle policy perché le regole in questione sono scritte dai ...

