Gotti: 'L'Udinese vuole tornare a far punti' (Di venerdì 9 aprile 2021) UDINE - " Che reazione mi aspetto dalla squadra dopo le sconfitte con Lazio e Atalanta? So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti" . Così Luca Gotti , tecnico dell' Udinese , ai ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 aprile 2021) UDINE - " Che reazione mi aspetto dalla squadra dopo le sconfitte con Lazio e Atalanta? So di avere una squadra chericominciare a fare" . Così Luca, tecnico dell', ai ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Quando diciamo di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta' -… - Toro_News : ? | CONVOCATI I 23 nomi della lista di #Gotti per #UdineseTorino. Alcune assenze eccellenti, soprattutto in attacco… - calciodangolo_ : #UdineseTorino, i convocati di #Gotti: ancora out #Deulofeu, #Nuytinck in lista - Toro_News : ?? | CONFERENZA STAMPA Le parole della vigilia di Luca #Gotti, domani c'è #UdineseTorino. 'Non so se sarà una patita… - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per #UdineseTorino ?? Squad list ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… -