Giornalisti intercettati | migranti ingiustamente in carcere | ecco tutti i flop delle inchieste sulla tratta di esseri umani

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sedici fascicoli aperti sulle organizzazionitarie e nessun processo. Presunti scafisti assolti tra scambi di persona, traduzioni sbagliate e riconoscimenti frettolosi. I nomi di chi ora chiede i risarcimenti allo Stato per ingiusta detenzione

chetempochefa : 'Le violazioni che hanno subito tutti i giornalisti intercettati non sono state solo una violazione dei loro diritt… - RaiNews : Decine tra giornalisti e avvocati intercettati senza essere indagati. È legittima l'inchiesta sulle ONG della procu… - RaiNews : 15 giornalisti intercettati senza essere indagati. Una inchiesta di #Rainews24, @guardian e @DomaniGiornale che ana… - fangbianmen : @sonoclaudio @mazzettam @reportrai3 @PoliticaPerJedi @TwitterSupport vita la lista di procedimenti giudiziari nati… - stefodallai : @matteosalvinimi E i giornalisti intercettati, nulla va bene così, ipocrisia sempre. -

Nella nuova puntata di Spotlight del 9 aprile 2021 viene raccontata un'inchiesta congiunta di Rainews24, The Guardian e Domani .senza essere indagati. Avvocatimentre parlano con i propri assistiti. Dall' inchiesta di Trapani sulle Ong , emerge un 'sistema investigativo' sul quale vuole ...Altri erano i soggetti attenzionati e/o indagati ed. Esprimiamo, però, sempre e ... Prendiamo atto - continua Galluffo - con soddisfazione, che finalmente anche i, di cui taluni ...Un momento della manifestazione, foto Roberto Monaldo / LaPresse Negli interventi dal megafono si alternano testimonianze sulla terribile situazione del settore a insulti contro i giornalisti ... il ...5 avvocati intercettati mentre parlano con i propri assistiti.… - OvileItalia : RT @Moonlightshad1: La vicenda dei giornalisti intercettati non mette in discussione le intercettazioni ma l'uso distort ...