Funerale del Principe Filippo, Harry: “Farò di tutto per tornare”. Ma Meghan… (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Principe Filippo è morto: Harry e Meghan stanno pianificando il ritorno a Londra per partecipare al Funerale. Harry e Meghan parteciperanno al Funerale del Principe Filippo, morto il 9 aprile 2021 a 99 anni. Il duca di Sussex raggiungerà Londra appena possibile, mentre la duchessa, essendo incinta, deve ottenere il permesso dei medici. Questo quanto trapela dopo che intorno all’ora di pranzo si è diffusa la notizia, ufficiale, della morte del marito della Regina Elisabetta. Harry e Meghan al Funerale del Principe Filippo La notizia era purtroppo nell’aria: il Principe Filippo è morto. Soltanto qualche settimana fa, il marito di Elisabetta ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilè morto:e Meghan stanno pianificando il ritorno a Londra per partecipare ale Meghan parteciperanno aldel, morto il 9 aprile 2021 a 99 anni. Il duca di Sussex raggiungerà Londra appena possibile, mentre la duchessa, essendo incinta, deve ottenere il permesso dei medici. Questo quanto trapela dopo che intorno all’ora di pranzo si è diffusa la notizia, ufficiale, della morte del marito della Regina Elisabetta.e Meghan aldelLa notizia era purtroppo nell’aria: ilè morto. Soltanto qualche settimana fa, il marito di Elisabetta ...

