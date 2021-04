Euro 2020, confermata la presenza di pubblico in 8 stadi. Sull’Olimpico di Roma… (Di venerdì 9 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato la presenza di pubblico in otto stadi ad Euro 2020: Roma, Bilbao, Monaco e Dublino avranno tempo fino al 19 aprile per chiarire la propria posizione La UEFA ha ufficializzato la presenza di pubblico ad Euro 2020. Al momento otto nazioni: San Pietroburgo ha confermato una capienza del 50%, con la possibilità di aumentare, mentre Budapest pensa all’ingresso libero. Baku ha confermato la capienza al 50% a patto che i tifosi provenienti dall’estero abbiano un tampone negativo. Amsterdam, Bucarest, Copenhagen e Glasgow hanno confermato una capienza che può variare tra il 25 e il 33%. Londra ha confermato un afflusso minimo del 25%. Inoltre l’Uefa ha gelato l’Italia annunciando che la presenza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato ladiin ottoad: Roma, Bilbao, Monaco e Dublino avranno tempo fino al 19 aprile per chiarire la propria posizione La UEFA ha ufficializzato ladiad. Al momento otto nazioni: San Pietroburgo ha confermato una capienza del 50%, con la possibilità di aumentare, mentre Budapest pensa all’ingresso libero. Baku ha confermato la capienza al 50% a patto che i tifosi provenienti dall’estero abbiano un tampone negativo. Amsterdam, Bucarest, Copenhagen e Glasgow hanno confermato una capienza che può variare tra il 25 e il 33%. Londra ha confermato un afflusso minimo del 25%. Inoltre l’Uefa ha gelato l’Italia annunciando che la...

