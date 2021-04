È morto il Principe Filippo | a giugno avrebbe compiuto 100 anni

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima immagine insieme, scattata in occasione dell’versario delle nozze, a novembre 2020. Ilal Castello di Windsor: il 10100. Foto @royalfamily Instagram Ilè deceduto al Castello di Windsor. Al suo fianco la Regina Elisabetta, sua moglie dal novembre 1947. Il 10100. Il Duca di Edimburgo era stato ricoverato a febbario. Aveva subito anche un intervento al cuore. Poi era tornato a casa, al castello dove dal marzo 2020 viveva con la moglie, nella “bolla” creata per difenderli dalla pandemia. La Regina era riapparsa in pubblico qualche giorno ...

E' morto il Principe Filippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid. Filippo era da poco diventato di nuovo bisnonno grazie alla nipotina Eugenie, ma rischiava di vedere i festeggiamenti per il suo compleanno secolare oscurati dall'arrivo del prossimo Royal Baby figlio ...