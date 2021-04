Denise Pipitone e Olesya Rostova, una lotteria vergognosa contro una madre senza più lacrime (Di venerdì 9 aprile 2021) Da giorni non si parla d’altro che del caso Olesya Rostova, la giovane ragazza che sul primo canale della tv pubblica russa ha lanciato un appello per ritrovare i suoi genitori naturali. La somiglianza fisica e alcune coincidenze come l’età all’epoca del rapimento e l’infanzia trascorsa in orfanotrofio prima del passaggio ad una famiglia affidataria aveva fatto ipotizzare che Olesya potesse essere Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo all’età di quattro anni. La madre di Denise, Piera Maggio, aveva ricominciato a sperare dopo lunghi ed estenuanti periodi caratterizzati dalla costante tortura dell’illusione e della disillusione, di incessanti ricerche e iter giudiziari prima di rendersi conto del girone infernale in cui la trasmissione Lasciateli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Da giorni non si parla d’altro che del caso, la giovane ragazza che sul primo canale della tv pubblica russa ha lanciato un appello per ritrovare i suoi genitori naturali. La somiglianza fisica e alcune coincidenze come l’età all’epoca del rapimento e l’infanzia trascorsa in orfanotrofio prima del passaggio ad una famiglia affidataria aveva fatto ipotizzare chepotesse essere, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo all’età di quattro anni. Ladi, Piera Maggio, aveva ricominciato a sperare dopo lunghi ed estenuanti periodi caratterizzati dalla costante tortura dell’illusione e della disillusione, di incessanti ricerche e iter giudiziari prima di rendersi conto del girone infernale in cui la trasmissione Lasciateli ...

