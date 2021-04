Decreto Sostegni, in arrivo i primi bonifici: cifre e beneficiari (Di venerdì 9 aprile 2021) Decreto Sostegni, in arrivo i primi bonifici comunicati dall’Agenzia delle Entrate. Tutti i dettagli sulle erogazioni ed i destinatari L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver cominciato ad erogare i primi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. Misura che si inserisce nelle attività del governo per contrastare l’emergenza economica che ha colpito il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 aprile 2021), incomunicati dall’Agenzia delle Entrate. Tutti i dettagli sulle erogazioni ed i destinatari L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver cominciato ad erogare icontributi a fondo perduto previsti dal. Misura che si inserisce nelle attività del governo per contrastare l’emergenza economica che ha colpito il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - repubblica : Decreto Sostegni, bocciatura per il condono da Corte dei Conti e Bankitalia - carlosibilia : Solidarietà al poliziotto rimasto ferito davanti a #Montecitorio, la violenza non può essere tollerata. Ora però av… - Antonio26773475 : RT @Mov5Stelle: È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà causata da… - ilmetropolitan : ???? #Indennità una tantum di 2400 euro prevista dal #decretosostegni: erogati tutti i #bonus ai precedenti… -